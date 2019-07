Neuf tentatives de cambriolage à La Chaux-de-Fonds

Plusieurs tentatives de cambriolages ont eu lieu la nuit dernière à La Chaux-de-Fonds. Selon Arcinfo, neuf commerces sont concernés. La Police neuchâteloise confirme l’information mais elle ne précise pas s’il y a eu vol ou non. Selon Georges-André Lozouet, chargé de communication de la Police neuchâteloise, « des portes et des fenêtres ont été endommagées, mais les cambrioleurs ne sont pas parvenus à forcer les entrées de tous les commerces visés ». D’ailleurs, on ignore encore s’il s’agit d’un ou de plusieurs malfrats, « ça ne semble pas être le travail d’un professionnel, mais plutôt l’œuvre d’une délinquance régionale ».

Une personne a été interpellée grâce à la collaboration entre la police et le Corps des gardes-frontières. L’enquête est encore en cours pour déterminer son éventuelle implication. /jpp-dsa