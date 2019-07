Un film rend hommage à la musique reggae

Une ode à la musique reggae. « Inna de Yard. The soul of Jamaïca » est le nouveau film du Britannique Peter Webber qui sort dans les salles de cinéma romandes dès mercredi. Le réalisateur de la « Jeune fille à la perle » a consacré un long métrage au collectif musical du même nom composé des légendes vivantes du reggae, tels que Cedric Myton, Kiddus I, Ken Boothe ou encore Winston Mc Anuff. Les protagonistes ont été filmés en Jamaïque durant l’enregistrement en plein air de leur dernier album sorti le 12 avril dernier. Un studio installé dans les arrière-cours, ou les « yards » de Kingston. Un film dans la même veine que « Buena Vista Social Club ». Un long métrage musical sorti en 1999 et nommé aux Oscars.

Nous avons rencontré Cedric Myton et Winston Mc Anuff, deux des membres d'Inna de Yard pour nous parler du film dont ils sont les protagonistes. Le collectif donnait un concert à Festineuch le 16 juin dernier.