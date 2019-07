Séance d'information pour les sinistrés du Val-de-Ruz

Une séance d’information est mise sur pied plus de deux semaines après les inondations qui ont frappé l'est du Val-de-Ruz. Mardi dès 19h30, la population sinistrée par les intempéries peut se rendre dans la tente située au collège de Dombresson. Les habitants du Pâquier, de Villiers et de Dombresson pourront avoir des informations complémentaires sur la chronologie des inondations, la situation actuelle et les travaux à venir.



Le Conseil communal sera présent ainsi que l’ECAP. L’établissement cantonal d’assurance et de prévention compte rappeler les modalités de prise en charge des dégâts. Aussi, les principaux services de l’Etat ayant participé à l’intervention ou qui prennent part aux travaux informeront les habitants. La présence de la Chaîne du bonheur et du fonds suisse est également prévue. Ils présenteront les différents moyens d’obtenir un soutien financier./comm-vma