Retour des cours de français dans les parcs

La langue de Molière enseignée dans les parcs pour la deuxième fois.



Les cours d’été gratuits organisés par l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO), en collaboration avec les Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, ainsi que le Service de la cohésion multiculturelle (COSM), débutent ce mardi aux Jeunes-Rives et au Bois du Petit-Château. Ceux-ci s’adressent aux non francophones qui désirent acquérir les connaissances de base de la langue.

Les cours ont lieu les mardis, mercredis et jeudis de 16h30 à 18h, du 9 juillet au 15 août 2019. Un service de garde est disponible pour les enfants de 2 à 8 ans.





Plus d’informations sur le site de l'OSEO. /comm-dsa