Le QG se souvient de Pierre Keller

La scène artistique neuchâteloise rend hommage à Pierre Keller. L’ancien directeur de l’École d’art de Lausanne, de 1995 à 2001, est mort dimanche soir des suites d’un cancer à l’âge de 74 ans.

L’influence du Vaudois, proche d’artistes tels que le Suisse Jean Tinguely ou encore de l’Américain Keith Haring, a largement dépassé les frontières cantonales et nationales. Dans la région, de nombreux jeunes designers, graphistes et réalisateurs ont pu perfectionner leur art grâce à l’ECAL. Non seulement graphiste, Pierre Keller était aussi un artiste, photographe et un grand collectionneur. L’an dernier, le Quartier Général de La Chaux-de-Fonds a présenté lors de l’exposition « My colorful life », une partie des photos « Polaroid » de Pierre Keller. Corinna Weiss, directrice du QG, parle d'un « hédoniste confirmé » et d'un « homme haut en couleur »./ vma