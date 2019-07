Le jubilé du TBRC

La coopérative Télésiège Buttes-La Robella et Téléskis Chasseron Nord (TBRC) a 50 ans cette année. Cet anniversaire sera célébré samedi. De 9h à 10h30, la population pourra essayer gratuitement l’ensemble des activités. Des démonstrations sont prévues. La partie officielle commencera à 10h30 au bas du site des Couellets à Buttes, au départ du télésiège Buttes-La Robella.

La station s’est progressivement tournée vers les activités estivales, pour compenser la baisse de fréquentation consécutive aux hivers sans neige. Près de 25'000 personnes fréquentent le site à la belle saison, alors que l’hiver attire entre 7'000 et 10'000 clients.

Financièrement, TBRC reçoit 20 francs par an et par habitants de la part de la Commune de Val-de-Travers qui lui a aussi versé une somme de 130'000 francs par an entre 2016 et 2019. La coopérative profite aussi de l’aide sous diverses formes de la part d’associations partenaires.

L’histoire a commencé en 1952, avec l’installation d’un téléski à assiettes et une piste éclairée aux Couellets. Le Comité d’initiative Buttes-La Robella, le CIBRO, a été fondé en 1961. Le projet de télésiège a été finalisé en 1969 et la coopérative Télésiège Buttes-La Robella et Téléskis Chasseron Nord a succédé au CIBRO la même année. Le télésiège et le téléski n°1 ont été mis en service en 1970. Un an après, le site comptait 3 téléskis. La luge d’été Féeline a été construite en 2004. Les premières trottinettes sont arrivées en 2007. Le pumptrack a été réalisé en 2018. /msa