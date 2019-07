Reconstruction d'un mur en pierres sèches à La Sagne

Une dizaine de bénévoles de toute la Suisse passent la semaine à reconstruire un mur en pierres sèches à La Sagne.



Amoureux d'un savoir-faire récemment inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, ils prennent part à ce projet dans le cadre d'une semaine de vacances active, organisé par la Fondation Actions Environnement et Pro Natura. Soutenus par le spécialiste Kari Gerber, la commune de La Sagne et le Fonds Suisse pour le Paysage, les participants devraient pouvoir construire environ 15 mètres de mur, entre le 30 juin et le 6 juillet. Le projet se conclura l'année prochaine. /dsa