Neuchâtel à la Fête des Vignerons

La fête des Vignerons prendra résolument des couleurs neuchâteloises le 10 août. Ce jour-là, le canton se déplace dans la cité veveysane avec deux de ses fleurons : le vin et l’innovation.

Près de 500 Neuchâtelois sont impliqués dans cette journée. La grande majorité pour le cortège qui animera les quais veveysans, les autres pour présenter les vins lauréats de la sélection cantonale, l’absinthe et le saucisson neuchâtelois ainsi que la culture. L’innovation se déclinera sous forme ludique et informative avec un atelier d’horlogerie, un coup de projecteur sur l’énergie photovoltaïque, la robotique et la réalité virtuelle. Il sera par exemple possible de vivre à jeun les effets de l’alcool au volant ou de se faire préparer et servir par un robot une barbapapa.

Le canton emmènera avec lui un échantillon de son monde culturel avec le cirque Ton sur Ton, le graffeur Soy, et une belle brochette de musiciens dont les Petits chanteurs à la gueule de bois, les Rambling Wheels ou encore Félix Rabin.

Durant toute la journée du 10 août, Neuchâtel projettera un film promotionnel réalisé spécialement pour l’occasion. En 120 secondes, le spectateur visitera plus de 45 lieux emblématiques du canton.

Enfin, en guise de remerciement Neuchâtel offrira à la Confrérie des Vignerons une montre mécanique créée spécialement pour l’événement et produite à un exemplaire.

Le coût de la présence neuchâteloise à la Fête des Vignerons : environ 190'000 francs. /cwi