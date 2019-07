Centre-Jura en mutation

L’association Centre-Jura évolue. Après 30 ans d’existence, cette ex-région LIM va muter en une structure plus légère. Elle s’articulera comme une plateforme de collaboration entre les communes des Montagnes neuchâteloises et celles du Vallon de St-Imier. Une structure qui aura toujours pour but d'accompagner les nombreux défis qui attendent la région. Ces mutations ont été validées lors de l’assemblée générale qui se tenait mercredi soir. Un nouveau comité a été élu. Pilier de l’association, l'ancien conseiller municipal de St-Imier Francis Daetwyler a remis sa démission du poste de président. Une fonction reprise par le conseiller communal chaux-de-fonnier Théo Huguenin-Elie. L’association enregistre également la démission de la commune de Courtelary. /comm-aju