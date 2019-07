Prison ferme pour le père cambrioleur

La prétendue bonne foi du prévenu n’aura pas pesé dans la balance. Le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné mercredi un père de famille à 30 mois de prison dont six mois ferme pour vol en bande et par métier. Il était notamment accusé d’avoir visité 25 logements sur le Littoral et dans la région de Morat en 2017 pour un butin total de 350’000 francs. Arrêté à la frontière bâloise alors qu’il allait écouler de la marchandise à l’étranger, il a depuis avoué la majeure partie des délits qu’il aurait commis pour éponger ses dettes. Mais cela n’a pas convaincu entièrement la cour.





Contradiction dans les revenus



Après la faillite de sa discothèque, le père de famille aurait voulu rembourser ses dettes. C’est pourquoi, il s’est associé à un complice plus expérimenté pour commettre plus d’une vingtaine de délits. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Selon lui, il occupait le rôle de chauffeur et recevait des gains qui ne lui permettaient pas de se refaire. Sur un butin de plus de 300'000 francs, sa plus grosse part aurait été de 700 francs... Un aveu qui n’a pas convaincu le tribunal vu que ce dernier n’a pas reconnu la sincérité totale du prévenu. En effet, si sa collaboration avec la justice ne peut pas être niée, elle n’était pas excellente. Le père de famille a souvent essayé d’omettre certains détails et ses versions se contredisent notamment avec les revenus de ses larcins.





Lourde culpabilité

Concernant les faits, la cour a décrété que la culpabilité du prévenu était grave, même s’il a eu un rôle moins important que son complice, le cerveau de la bande. Avec 21 actes de cambriolage reconnus par la justice sur deux mois, l'intensité de son activité criminelle a été importante et de l’avis des juges, seule son arrestation a mis fin aux larcins. De plus, alors que la situation du prévenu était stable et qu’il pouvait assurer l’avenir de sa famille, il a commis ces cambriolages par appât du gain.

C’est pourquoi, le Tribunal criminel le reconnaît coupable de vol en bande et par métier, de dommage à la propriété et violation de domicile. Une peine qu'il pourra effectuer en semi-détention.



Les parties ont 10 jours pour faire appel. /jha