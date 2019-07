Prudence mais pas d’alarmisme au Val-de-Ruz

Ce lundi marque la fin de la canicule avec l’arrivée d’un front orageux qui pourrait toucher certaines régions du canton dès l’après-midi et qui devrait se généraliser la nuit prochaine. Des orages intenses voire violents pourraient frapper selon les endroits. Du côté du Val-de-Ruz, on observe le ciel avec une certaine anxiété après les terribles inondations qui ont touché Dombresson, Villiers et Le Pâquier, il y a 10 jours.

Le vice-président de la Commune de Val-de-Ruz, François Cuche, rassure : « Tout est mis en place pour que les voies d’évacuation des eaux puissent se réaliser normalement. Les lits des cheminements d’eaux ont été nettoyés ». Tous risques de nouvelles inondations ne peuvent être toutefois écartés. « La nappe phréatique est descendue de manière remarquable mais à certains endroits, elle se situe à la limite supérieure. Cet élément est sous contrôle mais en cas de fortes pluies, elle pourrait remonter », précise François Cuche.

Quant à la stabilité du versant de la montagne, après analyse, le géologue a donné un certain nombre de garanties quant à la solidité de la structure.

Le conseiller communal de Val-de-Ruz recommande d’installer l’application « Alertswiss » qui peut donner des indications sur la violence d’un orage. François Cuche souligne aussi « que si l’eau devait remonter, il faut faire preuve de prudence : ne pas sortir dans les rues et pour les habitations du fond de la vallée, monter à l’étage si c’est possible ou partir sur les coteaux en cas de vague déferlante ». /jpp