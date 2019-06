Sueur et peaux rougies à l'Imériale

La canicule n'a pas épargné l'Imériale. La manifestation a débuté vendredi à St-Imier et fermera ses portes dans la nuit de samedi. La 35e édition de l’Imériale est placée sous le signe de la chaleur. Il a fait jusqu’à 31 degrés à l’ombre samedi après-midi.

Les organisateurs n'ont pas pris de mesure particulière. Certains stands offrent de l'eau aux passants. « Il y a des robinets le long de la rue principale », explique Chrisitian Hug, président de la manifestation. « L'affluence est plus faible l'après-midi. Les gens sortent plus facilement le soir, au moment le plus frais », ajoute-t-il.

Marceline Michon s’est promenée à la fête imérienne. Elle a rencontré les commerçants et les visiteurs sous un soleil de plomb. Ecoutez le reportage ci-dessous.