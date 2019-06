C'est reparti pour l'Abbaye de Fleurier

Trois jours et trois soirs festifs à Fleurier. La traditionnelle Abbaye de Fleurier recevra 15 forains, 16 sociétés locales et 17 marchands. Sans compter les 15'000 participants attendus durant ce week-end prolongé. La Commune du Val-de-Travers souhaite sensibiliser les responsables de stands à veiller au respect de l'âge légal de consommation d'alcool.



Un stand du Centre d'aide de prévention et traitement de la toxicomanie du Val-de-Travers lance un campagne « Be my angel » durant les festivités. Sœur Odette, du Foyer d'acceuil « L'Etoile » sera également là. Elle propose gratuitement et pour la sixième année, des laits aromatisées pour les jeunes participants de l'Abbaye. Un moyen pour la religieuse de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel de lutter contre les dangers de l'alcoolisme et de suggérer aux adolescents, qui vivent souvent leur première soirée arrosée, de boire autre chose que de la bière et de l'alcool fort. Sœur Odette et ses bénévoles seront présents durant ces nuits festives. /comm-vma