Val-de-Ruz : le soutien se poursuit

Une semaine après les inondations qui ont frappées Le Pâquier, Villiers et Dombresson, les soutiens sont toujours d’actualité. Ce week-end, les sapeurs-pompiers effectueront une tournée auprès des personnes âgées afin de les hydrater et de s’assurer de leur état de santé durant cette période de fortes chaleurs.

Les travaux publics de la commune resteront également aux aguets ce samedi et dimanche avec une permanence entre 8 heures et 17 heures au 032 886 56 35 consacrée à l’évacuation de la boue et des déchets ainsi que qu'à la pose et l’enlèvement des bennes.

Ce week-end verra également l’arrivée sur le terrain d’ostéopathes, de physiothérapeutes et de masseurs diplômés. Ils traiteront gratuitement les victimes et les bénévoles de 9h à 12h et de 13h à 17h durant ce week-end à la salle La Bayarda à Dombresson.

La protection civile, engagée 24 heures sur 24 jusqu’au soir du 26 juin sera démobilisée samedi et dimanche, mais sera de retour dès lundi et jusqu’au 5 juillet au profit des personnes sinistrées.





Pas de circulation possible entre Villiers et Le Pâquier



La route cantonale entre Villiers et Le Pâquier reste totalement interdite à la circulation.

Le Conseil d’Etat précise qu’il faudra reconstruire près de la moitié de ce tronçon de 2,4 kilomètres. Les travaux devraient pouvoir débuter aux alentours de mi-juillet et durer probablement jusqu’au mois d’octobre.

Pour les 700 mètres de chaussée au sein des localités, la réfection dépend des besoins d’assainissement du réseau souterrain. Une fois le sous-sol en état, des travaux en surface pourront démarrer. Le Conseil d’Etat a recouru à la procédure d’urgence pour engager les moyens nécessaires.

Globalement, toutes les routes secondaires permettant de relier Le Pâquier sont interdites à la circulation dans les deux sens, sauf pour le trafic local.

Enfin, TransN dessert à nouveau les arrêts « Dombresson Collège » , « Temple », « La Champey » et « Villiers Centre» .







Un engagement sur le terrain



Dans un communiqué publié ce vendredi, l’Etat rappelle que pas moins de 500 personnes ont été engagées sur le terrain entre le 22 et le 26 juin. Un décompte réalisé par le Service de la sécurité civile et militaire. Ces aides provenaient de toutes les forces d’intervention du canton et même d'ailleurs : Service de défense incendie, Protection civile, Police neuchâteloise, ambulances, SMUR, ECAP, Service communal de la voirie, Service des ponts et chaussées, Viteos, Groupe E et la REGA. /comm-cwi