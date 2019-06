Attention à la pollution à l’ozone

La pollution à l’ozone peut être dangereuse pour la santé. Le Service de l’énergie et de l’environnement de l'État de Neuchâtel met en garde la population contre les effets de l’ozone sur la santé. Le niveau de pollution est en hausse jeudi et les jours suivants dans le canton de Neuchâtel ainsi qu’à Bienne et à Delémont, ce qui peut provoquer une diminution de la capacité respiratoire et des irritations des yeux, du nez et de la gorge.

Le Service de l’énergie et de l’environnement recommande donc à la population de pratiquer des activités physiques en matinée, d’éviter d’autres facteurs irritants (tabac, solvants ou fumées) et de renoncer au port de lentilles en cas de gêne. La vigilance est d’autant plus importante pour les personnes vulnérables, à savoir les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de déficience immunitaire ou de pathologie chronique cardiaque ou respiratoire.





Limiter la formation d’ozone

Le comportement individuel peut contribuer à réduire la pollution à l’ozone. Pour cela, il est conseillé de se déplacer en transports publics, de pratiquer le co-voiturage ou la mobilité douce. /comm-rst