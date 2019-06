Le Pâquier panse ses plaies

L’orage n’a pas ménagé Le Pâquier vendredi. Même si la localité a été moins touchée que Villiers ou Dombresson, de nombreux dégâts ont été signalés par ses habitants : caves et garages inondés, véhicules endommagés, chaussée complètement détruite… à l’image du parking du Crêt-du-Puy, qui a été littéralement emporté par les eaux du Ruz Chasseran.





Gros dégâts sur le réseau routier



La route cantonale qui relie Le Pâquier à Villiers a été très touchée par les intempéries. Les travaux pour la réparer devraient durer au moins trois mois. Une déviation a été mise en place en urgence par des routes secondaires. Ainsi, Dombresson peut être atteint par Les Vieux-Prés et Le Côty. Villiers aura son accès via la route de Clémesin.

Ces voies secondaires n’ont pas été pensées pour du gros trafic. La chaussée est étroite et pas toujours en bon état. Elles seront donc renforcées par les services publics et réservées au trafic local et de proximité. Et la vitesse y sera limitée à 60 km/h. La commune demandera à la police neuchâteloise des contrôles réguliers, notamment sur la domiciliation des usagers.

Quant au transit, il n’est pas oublié. Selon François Cuche, conseiller communal en charge de la sécurité à Val-de-Ruz, « les accès au Pâquier seront toujours garantis, mais compte tenu de la largeur des routes, il sera demandé aux personnes qui transitent par le fond du Val-de-Ruz de ne plus passer par le col des Pontins mais de prendre les déviations mises en place par les travaux publics, à savoir le passage par La Chaux-de-Fonds et St-Imier ». /dsa







Infos pratiques



Une cellule psychologique prendra ses quartiers ce mercredi au collège de Dombresson, entre 14h et 18h. Toute personne en situation de détresse psychologique, due aux événements de ce week-end, sera accueillie par des collaborateurs de l’unité neuchâteloise d’intervention psychosociale (UNIP).

Plusieurs coupures de courant sont prévues ces prochains jours. Elles sont nécessaires pour remettre en état le réseau de distribution d’électricité.

Des palettes d’eau sont à disposition des citoyens à la salle de spectacle de Dombresson et à l’ancienne maison de commune à Villiers.

La « helpline » est encore disponible jusqu’au mercredi 26 à 17h. Ensuite, les autorités invitent la population à utiliser les numéros d’urgence standards : 117 (police), 118 (pompier) et 144 (ambulance).