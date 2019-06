Une Imériale « presque normale » pour sa 35e édition

« 80% du budget pour les animations »

Si les organisateurs décrivent cette 35e Imériale comme s’inscrivant dans la veine des précédentes, un effort a été mis sur les animations de rue. Plusieurs activités, allant de l’initiation à la samba à la présence d’artistes de cirque, sont notamment prévues. Cette nouveauté répond à une demande du public, d’après Julien Bangerter. Il précise que ces animations coûtent « 25'000 à 30'000 francs au comité », soit environ 80% du budget total de la manifestation.

Le programme complet de l'Imériale est à retrouver sur son site internet.







Pas de vaisselle réutilisable

Pour cette année encore, il sera possible de trouver de la vaisselle en plastique à usage unique à l’Imériale. Pourtant, depuis le 1er janvier, la loi bernoise oblige toute manifestation d’une certaine importance à bannir ce genre d’objets. Sur ce point, Julien Bangerter déclare : « on a pris connaissance de cette disposition qu’au mois de mai… et il était trop tard pour les quelques 100 tenanciers de stands de changer à la dernière minute ». Le comité a donc demandé une dérogation exceptionnelle pour cette année, et promet de sauter le pas de la vaisselle réutilisable l’an prochain. /amo