Inondations à Val-de-Ruz : l'ECAP estime les dégâts à 10 millions de francs

Des dégâts pour près de 10 millions de francs. C’est la première estimation réalisée lundi par l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention. Elle comprend donc les dommages aux bâtiments, mais ne tient pas compte de tous les dégâts causés au mobilier, soit par exemple les meubles d’une maison ou alors les machines d’une entreprise de jardinage. Autant de points qui sont pris en charge par les assureurs privés. Selon les évaluations, quelque 300 bâtiments ont été touchés. Dans un communiqué publié lundi, l’ÉCAP note que le coût des sinistres s'annonce d'ores et déjà nettement supérieur à celui enregistré lors du passage d'Eleanor, en janvier 2018, dans la Vallée de la Brévine et au Val-de-Travers.

Depuis ce lundi matin, l’ECAP a décentralisé une partie de ses bureaux dans une salle du collège de Dombresson pour être au plus proche du terrain. Plus de cent personnes ont profité de la possibilité de venir déclarer leur sinistre sur place et chercher des réponses à toutes les questions qui se posent dans de telles circonstances. Sept agents se sont rendus chez les différents propriétaires touchés.

Alors que les travaux de déblaiements se poursuivent dans la Commune, l’ECAP rappelle également dans son communiqué que les propriétaires peuvent prendre toutes les mesures de sauvegarde qu'ils souhaitent. Il n’est en revanche pas permis de démolir ou de réparer sans l’accord de l’Etablissement. /comm-lre