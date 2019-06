La Fête de la musique, vendredi et samedi à Neuchâtel n’a pas été épargnée par les orages. Les organisateurs tirent malgré tout un bilan positif. Plus de cinquante groupes, dj's, ensembles, écoles de musique, chorales, fanfares et orchestres se sont emparés des 9 scènes mises à disposition.

Face à l’orage, seul le Big Band de Ton sur Ton a dû déclarer forfait vendredi soir. /comm-cwi