Environ 14'000 personnes ont célébré les 40 ans du Jura

La fête aura attiré du monde : sur l’ensemble des festivités liées aux 40 ans du canton du Jura, 14'000 personnes se sont réunies à Saignelégier, selon des informations du service de communication du Canton.

5'500 jeunes avaient rendez-vous vendredi, afin d’entonner La Rauracienne. Ils ont aussi assisté à un concert de Sim’s et réalisé une chorégraphie géante sur la chanson Damasim’s du rappeur jurassien.

Samedi, ce ne sont pas moins de 1'500 âmes qui ont pris part à la fête. 150 d’entre eux ont participé à la randonnée entre Glovelier et St-Ursanne, pour inaugurer le nouveau tracé créé à l’occasion du 40e anniversaire.

La cérémonie officielle et les concerts de dimanche ont attiré 7'000 personnes : des Jurassiens, des Prévôtois, mais aussi des représentants des autres cantons suisses, à l’exception du gouvernement bernois. Pierre Alain Schnegg a annoncé dimanche matin qu’il ne viendrait pas aux festivités. Il évoquait des questions de sécurité. /cto