TransN va relier l’aéroport de Genève

Nouvelle offre pour les voyageurs du canton de Neuchâtel. Dès le 1er juillet, TransN lancera un service de navette entre La Chaux-de-Fonds et Genève aéroport. Une offre complémentaire au train, puisque cette liaison quotidienne, qui passera également par Neuchâtel et Yverdon se fera de nuit. L’objectif est d’offrir aux usagers, une possibilité de rentrer de l’aéroport tard le soir ou de s’y rendre tôt le matin.

Le départ depuis l’aéroport de Genève se fera à 23h30 avec une arrivée à 1h50 à La Chaux-de-Fonds (dessertes à Yverdon à 0h40 et à Neuchâtel à 1h20). Dans l’autre sens, le départ depuis La Chaux-de-Fonds se fera à 2h35 avec une arrivée à l’aéroport à 4h55 (dessertes à Neuchâtel à 3h15 et à Yverdon à 3h55). Le prix entier pour un billet se montera à 49,50 francs pour la liaison La Chaux-de-Fonds – Genève aéroport et 29,50 en prix réduit. Les billets seront à prendre en ligne jusqu'à 5 minutes avant le départ.



TransN a dû demander une concession à l’Office fédéral des transports pour exploiter cette liaison. Une activité indépendante qui ne pourra pas profiter de subventions. Une phase test sera menée pendant six mois. Il n’est pas exclu qu’à terme, les cadences soient augmentées. Une liaison en direction de l’aéroport de Bâle pourrait également être projetée. /rgi