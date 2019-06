Neuchâtel : nouveau processus participatif

La Ville de Neuchâtel aime les processus participatifs !

Les autorités communales annoncent ce vendredi le lancement d’un nouveau programme portant cette fois sur le quartier de La Coudre et l’avenue des Portes-Rouges

Après avoir mis sur pied des processus participatifs pour la zone « Centre et rives », « Centre et gare », Clos-de-Serrières, puis un autre dédié à la mobilité des personnes âgées, l’exécutif en lance un nouveau sur le quartier neuchâtelois. Il souhaite entendre et sonder la population pour en découvrir ses attentes. La conseillère communale en charge du dossier, Christine Gaillard, a annoncé que les citoyens pourront « s’informer et s’exprimer à travers des tables-rondes et des ateliers d’expérimentation ». A cet effet, la place du funiculaire à La Coudre se transformera en zone d’échanges ce vendredi et ce samedi. Les personnes intéressées à intégrer un groupe de réflexion pour accompagner le processus participatif pourront s’inscrire sur place. Certains citoyens – de La Coudre ou d’ailleurs – seront tirés au sort selon des quotas pour faire partie d’un jury qui retiendra les meilleurs projets de réaménagement. Comme les deux quartiers (La Coudre et Portes-Rouges) ont été retenus comme projet d’agglomération, ils recevront un soutien de la Confédération. Au mieux, les travaux démarreront en 2021 dans le quartier des Portes-Rouges, 2024 à La Coudre. Patience ! /aju