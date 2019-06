L'entrée en piste des deux Vincent

Vincent Veillon et Vincent Kucholl ont pris leurs marques sous le chapiteau du cirque Knie. Les deux humoristes ont participé jeudi soir à Delémont à la première romande de la tournée de l’institution, qui fête cette année son 100e anniversaire. Devant des gradins très bien fournis, le duo a enchaîné les interventions et diverti le public jurassien. Michel Leoni a assisté à la représentation et a rencontré Vincent Veillon et Vincent Kucholl après le spectacle.