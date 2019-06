Accident au port de La Neuveville : encore un an d’instruction

Il faudra patienter pour connaître les résultats de l’enquête concernant le drame du port de La Neuveville. Le Ministère public Jura bernois – Seeland communique vendredi que l’instruction ouverte mi-2017 est toujours en cours et devrait s’achever en milieu d’année prochaine. Cette procédure permettre de mieux comprendre les circonstances qui ont mené au décès de deux femmes et un chien dans le port Jean-Jacques Rousseau. Le Ministère public ajoute que cette durée s’explique par la complexité de la procédure, qui demande de nombreux actes d’instruction, ainsi que le recours à des experts, notamment dans le domaine de l’électricité. Chaque acte d’instruction est susceptible d’amener des demandes de compléments, « en particulier concernant l’expertise principale rendue dans cette affaire ». À ce stade de l’enquête, le Ministère public ne donnera pas plus d’informations. /comm-ast