Optimisme de rigueur pour la soirée neuchâteloise de l'EPHJ

Plus de 160 entreprises du canton ont pris part au salon EPHJ de Genève, qui s’achève ce vendredi. Il s’agit du plus grand rendez-vous de la sous-traitance pour l’industrie liée à l’horlogerie, les micro-technologies et les technologies médicales. Comme chaque année, les autorités neuchâteloises ont convié jeudi soir les exposants de la région à une soirée de réseautage. Lors de son discours, le conseiller d’Etat en charge de l’économie, Jean-Nath Karakash, s’est montré plus optimiste que jamais, en raison de l’amélioration de la conjoncture, marquée notamment par la baisse importante du taux de chômage dans le canton de Neuchâtel :