Quand les banques se transforment en salons de conseils

Canapés, fauteuils, machines à café ont remplacé les guichets. Les clients de la Raiffeisen à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ou encore de la Banque cantonale neuchâteloise à Cernier auront sans doute remarqué le changement. Les banques sautent à pieds joints dans une nouvelle ère et ont opéré ou vont opérer le réaménagement de leurs agences. À l’heure du tout numérique, elles estiment que de telles infrastructures ont toujours leur raison d’être. « Notre but est de digitaliser sans déshumaniser », explique Pierre-Alain Leuenberger, directeur général de la Banque cantonale neuchâteloise, tout en rappelant que « nous devons garder une présence forte dans les régions et proche de nos clients ».