Du rock au château de Valangin

Des vieilles pierres et du rock : la première édition du Castle’Rock Open Air Festival se tient le 29 juin dans la cour du château de Valangin.

Le début des concerts est prévu à 15h avec le collectif électro South Garden, suivi de Simon Gerber et Sophie Noir Trio, avant la tête d’affiche, le guitariste neuchâtelois Félix Rabin, de retour d’une tournée en Angleterre.

En plus de la musique, petits et grands pourront s’initier aux arts martiaux du Moyen-Âge, comme l’épée et le tir à l’arc. Des activités proposées par l’Association médiévale romande. Par ailleurs, des artisans – tailleur de pierre, forgeron ou encore créateur de vitraux – présenteront leur travail. /mwi