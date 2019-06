Plein les oreilles ce week-end à Neuchâtel

La musique à l’honneur vendredi 21 et samedi 22 juin à Neuchâtel. La Fête de la musique prend ses quartiers au centre-ville et dans d’autres lieux de la cité. Le coup d’envoi de la manifestation sera donné sur la petite scène vendredi à 16h30. Une cinquantaine de formations, pour moitié du canton de Neuchâtel, vont se produire jusqu’à samedi. Les autres groupes viennent de Suisse romande, un de Suisse alémanique et un de France.

Le concept reste le même : offrir à la population des concerts variés et gratuits. Il n’y a donc pas de réservations possibles, même pour les prestations données au Temple du Bas. Des groupes se produiront également au Kiosk-Art et au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.

La programmation se veut variée, mêlant reggae, funk, rock, jazz ou encore musique Klezmer, mais accessible à tous.

Comme chaque année, des Afters sont prévues dans deux clubs de la ville.

Il n’y a en revanche aucune collaboration entre la Fête de la musique et la Ville de Neuchâtel dans le cadre des 40 ans de la zone piétonne…

Pas de Fête de la musique cette année à La Chaux-de-Fonds. En revanche, le Rock'Altitude Festival organise mercredi 20 juin, en collaboration avec l'Entourloop, le Rock Alti'loop. /sma