Neuchâtel lance les festivités de l'UNESCO au Palais fédéral

Le canton de Neuchâtel a lancé à Berne les festivités marquant les dix ans de l'inscription des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le conseiller fédéral Alain Berset est venu faire honneur à l'urbanisme horloger.L'événement, organisé dans un restaurant du Palais fédéral, voulait montrer un canton de Neuchâtel uni derrière les Montagnes neuchâteloises, alors que les relations intra-cantonales ne sont pas toujours au beau fixe. Alain Berset est passé quelques minutes, agitant une clochette et signant un document symbolique pour lancer les festivités.Le conseiller d'Etat neuchâtelois Jean-Nathanaël Karakasch a mis en exergue les 340 ans d'histoire horlogère dans les villes du Haut et dans le canton. "Une histoire faite de prospérité et de crises, un patrimoine physique mais aussi émotionnel, comme le fait de voir le métal prendre vie dans les mains de l'horloger", a-t-il dit.





Dimension nationale

Outre les six membres de la députation neuchâteloise aux Chambres fédérales, la cérémonie a vu la prise de parole des conseillers communaux des villes de La Chaux-de-Fonds, Théo Huguenin-Elie, et du Locle, Cédric Dupraz. Tous deux ont souligné l'ampleur de l'impact positif de l'inscription de leurs communes au patrimoine de l'UNESCO en 2009, avec sa dimension nationale.L'événement s'est déroulé entre 13h00 et 14h00 dans la brouhaha de fin de déjeuner du restaurant de la galerie des Alpes, en plein coeur du Palais fédéral. Seul bémol, il a peiné quelque peu à attirer des députés ou journalistes alémaniques, même si certains des premiers pouvaient être occupés par leur mandat électif.







Festivités fin juin

Les festivités de l'inscription de l'urbanisme horloger sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO se tiendront du 27 au 30 juin, moments où toute la Suisse est conviée à participer. Le point d'orgue sera le 27 juin où une grande soirée festive sera organisée avec une performance musicale chorégraphique avec plus de 3000 jeunes.Le budget pour ces festivités s'élève à 500'000 francs au minimum. La Ville du Locle va verser 20'000 francs, celle de La Chaux-de-Fonds 60'000 francs et le canton 200'000 francs, selon des informations divulguées en janvier. La couverture du solde est assurée par le secteur privé, soit des entreprises du canton de Neuchâtel. /ATS