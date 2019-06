Les gens du voyage ont quitté Noiraigue

L’histoire se termine plutôt bien pour Noiraigue. Les gens du voyage, qui s’étaient installés mercredi passé à l’entrée du village, ont pour la plupart quitté les lieux mardi. En fin de matinée, il ne restait plus qu’une caravane sur le terrain de football occupé, quelques heures avant, par une cinquantaine de véhicules.

Les gens du voyage ont pu rejoindre sans encombre l’aire de Pré-Raguel. Selon la Police neuchâteloise, le transfert s’est bien passé, et leur séjour en terres néraouies s’est déroulé dans un certain calme. Aucune plainte n’a été déposée auprès des autorités. Peu de dégâts sont également à signaler, si ce n’est quelques sillons témoignant de la présence des caravanes sur la pelouse du terrain sportif. L’orage qui a éclaté ce week-end sur notre région n’y est pas non plus étranger. /dsa