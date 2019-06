Une campagne de prévention contre la cyberescroquerie

Une campagne pour sensibiliser la population aux risques présents sur internet. Les quatre concordats policiers suisses (RBT, PKNW, ZPKK, ostpol), Zurich ainsi que la Prévention Suisse de la Criminalité (PSC) lancent une campagne nationale de prévention intitulée « Et vous ? Vous auriez dit oui ? » dans le but de sensibiliser la population aux bons comportements à adopter sur internet. La campagne qui commence lundi 17 juin comprend des capsules vidéos d'environ une minute chacune. Diffusées à raison d’une par trimestre sur les réseaux sociaux, chacune abordera une thématique différente de la cyberescroquerie. Ainsi, en 2019, elles aborderont les escroqueries sur les plateformes de petites annonces, l'escroquerie sentimentale (Romance scam) et les mules financières (Money mule). La diffusion des vidéos se poursuivra en 2020. Pour compléter la campagne, diverses autres actions de sensibilisation seront entreprises dans les cantons (campagne d'affichage, distribution de cartes postales, articles de fond diffusés sur les sites dédiés à la prévention, conférences, etc.).

L'objectif de cette cyberprévention est aussi de transmettre quatre conseils généraux quant aux comportements de base à adopter sur Internet afin de minimiser le risque d'être victime d'un escroc :