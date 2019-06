Sa voiture heurte un rocher, il est héliporté

Un homme de 43 ans a été héliporté par la Rega ce lundi matin après un accident de circulation entre les Verrières et la Côte-aux-Fées. Peu après 7h, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule avant de percuter un rocher. La police neuchâteloise indique que la voiture a fait un tonneau et fini sa course sur la chaussée. La route cantonale a dû être fermée pour les besoins du constat et pour le nettoyage du tronçon. /comm-gwe