Le projet d’une fusion à l’est du Littoral neuchâtelois est ravivé

Un mariage entre Hauterive, St-Blaise, La Tène et Enges sur la table des législatifs. Un rapport d’information sur une éventuelle fusion intitulée PP+ E (pour Paroisse Politique + Enges) sera présenté lundi soir au Conseil général d’Hauterive. « Avant d’aller plus loin, l’idée est de sonder les populations des quatre communes pour savoir si elles sont favorables au projet et si le périmètre envisagé fait sens », précise Rocco Mauri conseiller communal altaripien.

La Tène a accepté jeudi passé de lancer ce sondage. Hauterive se prononce donc lundi soir alors que St-Blaise le fera jeudi et Enges dans 10 jours.

Si l’idée est acceptée, le sondage devrait être lancé cet automne. /jpp