Une nouvelle société pour l’organisation du Vibez

Le Vibez Festival veut prendre un nouveau départ. Son chef de projet, Daniel Meili, a indiqué jeudi soir dans un communiqué que la manifestation serait bel et bien de retour en 2020 et qu’une nouvelle société allait reprendre la gestion du festival. Cette dernière mesure fait notamment suite à la polémique autour du partenariat avec Emirates.





Des questions sans réponse

La question de savoir si Emirates était sponsor ou non du Vibez Festival a été au cœur des préoccupations. Daniel Meili dit comprendre l’intérêt du public pour cette question. Le chef de projet souligne toutefois qu’il est, lui aussi, confronté à de nombreux points d’interrogations. Il rejette la responsabilité de cette question à la société Seamotion qui était chargée de l’organisation du festival. « Eux seuls peuvent éclaircir le cas, je me distancie de l’association et de ses activités », poursuit-il. Les responsables du Vibez ont d’ailleurs engagé des actions en justice contre Seamotion auprès du Tribunal de commerce, selon Daniel Meili.





Une nouvelle société

Malgré cette affaire, les dirigeants du Vibez tirent un bilan positif de la première du festival. L’édition 2020 est déjà en projet, mais l’organisation sera donc reprise par une nouvelle société. Par ailleurs, Daniel Meili présente, au nom de l’équipe du Vibez, des excuses pour le manque de clarté dans la communication qui a entouré le festival.

Contacté vendredi matin, le chef de projet n’était pas joignable pour nous apporter davantage de précisions. /comm-alr