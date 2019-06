La Région Neuchâtel Littoral est née

Plus fort ensemble !

La Région Neuchâtel Littoral a vu le jour mercredi soir. Elle a été constituée par les 13 communes de Boudry, Corcelles-Cormondrèche, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Grande Béroche, La Tène, Milvignes, Neuchâtel, Peseux et Saint-Blaise. Cette nouvelle région représente près de 88'000 habitants et 55'000 emplois. Elle entend contribuer à stimuler les collaborations intercommunales ainsi qu'avec leurs partenaires publics et privés pour promouvoir et développer les atouts de la région en matière de qualité de vie et d'innovation.

La Région Neuchâtel Littoral a vu le jour dans le cadre de la stratégie de développement régional et territorial du canton de Neuchâtel et de l’évolution du Réseau urbain neuchâtelois, qui passe de huit à quatre régions (le Littoral, les Montagnes, le Val-de-Travers et Le Val-de-Ruz). / comm-sma