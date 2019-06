Trois blessés dans deux accidents

Un accident s’est produit mardi peu avant 14h sur la Grand-Rue à Couvet en direction de Môtiers. Un véhicule a heurté le rétroviseur d’une voiture stationnée avant d’en percuter une seconde et de terminer sa course quelques mètres plus loin sur le toit. Blessée, la conductrice du second véhicule en stationnement a été acheminée en ambulance à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Le second sinistre, un accident frontal, s’est produit peu après 17h entre La Chaux-de-Fonds et Biaufond, après la bifurcation avec le Valanvron. Une voiture est entrée en collision avec un véhicule circulant en sens inverse lors d’une manœuvre de dépassement.

Blessés, les deux conducteurs ont été transportés en ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour l'un et à Neuchâtel pour l'autre. /comm-sma