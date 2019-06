Micro-trottoir : et vous, vous faites quoi le 14 juin ?

Vingt-huit ans après le débrayage national de 1991, les femmes (et quelques hommes aussi) se mobilisent pour l’égalité ce vendredi 14 juin. Une grève des femmes qui revendique l’égalité salariale, la protection des droits des femmes dans le monde, des actions contre le sexisme et une meilleure représentation politique, notamment.





A quelques jours de la manifestation, nous nous sommes rendus dans la rue avec notre caméra et notre micro et nous vous avons interrogés : et vous, vous faites quoi le 14 juin ?