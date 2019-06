Le MIH présente un siècle d’affiches publicitaires dans l’horlogerie

L’heure est à la publicité horlogère au Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds. L’institution présente sa nouvelle exposition temporaire intitulée « L’heure pour tous, une montre pour chacun », à découvrir dès dimanche (vernissage samedi à 17h00) et jusqu’au 13 octobre.

Pour l’occasion, la salle Hans Erni a été revêtue de noir et accueille quelque 200 affiches et annonces pour retracer l’évolution de la publicité horlogère durant le 20e siècle. En collaboration avec l’Université de Neuchâtel, cette exposition évoque la manière dont les entreprises horlogères ont fait évoluer leur communication, en fonction de l’évolution de la société et de ses habitudes. Les objets sont regroupés par six thèmes, dont « Temps et astronomie », « Précision et fiabilité », ou encore « Individus et sociétés ».

Deux visites guidées seront par ailleurs organisées pour approfondir le sujet le mercredi 3 juillet et le mercredi 4 septembre à 12h15. /lre