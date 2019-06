Carrousel et la Compagnie créole aux Promos du Locle

C’est un rendez-vous incontournable pour marquer le début des vacances dans les Montagnes neuchâteloises. Les Promos du Locle vivront leur 45e édition du 4 au 6 juillet. Le festival a dévoilé sa programmation sur son site internet. Comme d’habitude, la fête sera marquée par une série de concerts gratuits. En tête d’affiche, les Jurassiens de Carrousel ouvriront les feux sur la grande scène le vendredi soir, accompagnés par la chorale de l'école secondaire du Locle. Le samedi, hausse de la température prévue, avec la prestation de la Compagnie créole pour une touche vintage. Les groupes de la région ne sont pas non plus oubliés. Côté reggae, Junior Tschaka et les Moonraisers seront de la partie, tout comme la chanteuse Kior ou les rockeurs de Take Five ou Rebel Duck. Le festival sera aussi marqué par une collaboration spéciale entre l’école locloise Collectif danse et la musique militaire du Locle. Au total, douze concerts et deux silent parties sont proposées.





La dernière de Bernard Gafner

Le festival loclois doit faire face cette année à certaines coupes de la Ville dans ses subventions. Le président Bernard Gafner estime que les festivaliers ne verront aucun changement cette année dans la disposition de la manifestation. Mais il note que des économies sont encore possibles, par exemple dans l'accueil des artistes. Par ailleurs, Bernard Gafner et sa femme Françoise Feller quitteront le navire des Promos à l'issue de cette édition, après plusieurs décennies passées à sa barre. Un nouveau comité rajeuni prend déjà le relais à leurs côtés depuis plusieurs éditions. /lre