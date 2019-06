Les seniors vallonniers font l’objet d’une attention particulière

De plus en plus de missions pour le Centre œcuménique de rencontre et d'animation, au Val-de-Travers. Le CORA, basé à Fleurier, a ouvert il y a six mois une consultation sociale. Le public peut obtenir un appui administratif et social, être aidé pour gérer son budget, être renseigné, conseillé et orienté vers les services compétents. Cette consultation est ouverte à tous, quelle que soit la tranche d’âge. Mais une attention particulière est accordée aux aînés, sachant qu’il n’y a plus d’antenne du Centre social protestant et de Caritas dans la région. Le CORA gère aussi un site internet où des associations inscrivent leurs activités destinées aux seniors.

Par ailleurs, la Commune de Val-de-Travers a récemment lancé une enquête pour mieux connaître les besoins des aînés. Tous les habitants de plus de 65 ans sont invités à répondre à une série de questions concernant divers thèmes tels que la santé, le logement, les aménagements urbains et les loisirs. Ce projet est le fruit d’une collaboration avec la Haute École de gestion Arc à Neuchâtel et plusieurs entités en contact avec les seniors dans la région. Les résultats de l’enquête et l’ensemble des démarches menées dans le cadre de la politique en faveur des aînés feront l’objet d’un rapport qui sera remis au Conseil général à la fin de l’année. /comm-msa