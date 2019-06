Les Journées du patrimoine avec Anne-Marie Schaub

Les sites neuchâtelois inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO se dévoilent ce week-end, dans le cadre de la quatrième édition suisse des Journées du patrimoine mondial. Samedi, l’accent est mis sur l’urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle, pour marquer les dix ans de l'inscription de l'urbanisme horloger des deux villes sur la liste du patrimoine mondial. Des tours en train touristique commentés et des mini-visites guidées sont au programme. Dimanche, le Laténium propose des visites du parc et du musée à Hauterive ainsi que des balades archéologiques à bord de bateaux solaires.

L’occasion de découvrir la Métropole horlogère autrement, en compagnie d’une Chaux-de-Fonnière amoureuse de sa ville qui guide régulièrement les touristes. Anne-Marie Schaub sait transmettre sa passion et raconte des faits historiques avec une spontanéité et une fraîcheur qui lui sont propres. /msa