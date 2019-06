Yvan Perrin s’explique à la suite d’une dénonciation pénale

Yvan Perrin devant le Ministère public neuchâtelois. Il a été convoqué ce vendredi matin pour s’expliquer sur une procédure pénale ouverte à son encontre. L’association musulmane « De la lumière à l’excellence », basée à Martigny, a dénoncé l’ancien conseiller d’Etat neuchâtelois pour des propos tenus début avril sur Facebook. Yvan Perrin avait partagé un article de 24 Heures où il était question des Qatar Papers et des Frères musulmans. Il cite le quotidien en qualifiant l’article d’«édifiant sur le financement de l’islam tendance Frères musulmans en Suisse en général et à La Chaux-de-Fonds en particulier».



Le procureur va devoir déterminer si Yvan Perrin et les personnes qui ont commenté son poste ont contrevenu à la norme antiraciste. On reproche notamment à Yvan Perrin d’avoir créé la polémique et de l’avoir alimentée. Ce que dément fermement le principal intéressé.