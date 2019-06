Radon : un site internet pour nous informer

C’est un gaz naturel mais perfide car indolore et radioactif. Le radon s’introduit dans nos maisons et représente la deuxième cause de cancer du poumon en Suisse après le tabagisme. La situation est particulièrement sensible dans l’Arc jurassien en raison de la géologie de la région. Un nouveau site internet Jurad-bat.net propose depuis mardi de mieux informer le grand public et les professionnels de la construction et les collectivités pour améliorer la qualité de l’air de nos intérieurs et donc de limiter les risques pour la santé.

Place publique en a parlé mercredi soir avec Joëlle Goyette Pernot, déléguée radon de l'Office fédéral de la santé publique pour la Suisse romande et professeure à Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg.