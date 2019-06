H18 : mise à l’enquête à La Chaux-de-Fonds

L’évitement routier de La Chaux-de-Fonds par l’est est mis à l’enquête publique jusqu’au 8 juillet. Le projet de contournement par la H18 doit permettre de délester le centre-ville d’une part significative du trafic. C’est un des piliers de « Neuchâtel Mobilité 2030 », la politique de mobilité du Conseil d’Etat validée par la population.

Cette mise à l’enquête publique doit permettre d’obtenir l’approbation du projet au niveau technique. Il s’agira ensuite de solliciter auprès du Grand Conseil le crédit nécessaire à sa réalisation, probablement au deuxième semestre 2020. Les travaux pourraient avoir lieu entre 2022 et 2026. /comm-mwi





Le projet

Long d’environ 1'600 m, le nouveau tronçon est principalement constitué d’un tunnel de 1'154 m de long débouchant sur la rue du Collège. Les travaux de réaménagement des voiries existantes sur lesquelles se raccorde cette nouvelle infrastructure permettent de redéfinir les espaces disponibles pour les différents usagers. Un accent particulier a été mis sur les cheminements dédiés à la mobilité douce (piétons et cycles) partout où cela sera possible et opportun. Les deux passages inférieurs situés à la rue de l’Hôtel-de-Ville, qui assurent son franchissement par les lignes CFF à destination de Neuchâtel et de Bienne, et celui de la ligne TransN en direction des Ponts-de-Martel, seront reconstruits afin de garantir des gabarits suffisants pour le trafic routier et la mobilité douce.

De manière plus détaillée, le tracé finalement retenu consiste en un évitement en tunnel sous le quartier des Arêtes, à l’est de la ville. Les points d’accrochage au réseau routier actuel se situent, côté sud, sur la rue de l’Hôtel-de-Ville, à la hauteur du vallon des Petites Crosettes, et côté nord, à la croisée des rues de la Pâquerette et du Collège. Les requalifications de la rue de l’Hôtel-de-Ville, entre le vallon des Petites Crosettes et le Bas-du-Reymond, de la Pâquerette et partiellement du Collège, jusqu’au carrefour de la rue du Marais, sont incluses dans le projet.

La réalisation du passage inférieur de Malakoff devrait avoir lieu en 2021 pour profiter de la synergie offerte par la mise hors service de la ligne ferroviaire La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel à l’occasion de son assainissement par les CFF. La réalisation de l’évitement lui-même se poursuivrait dès 2022 pour permettre sa mise en service, en principe en 2025. En 2026, des travaux de finition seraient encore nécessaires. /comm