Claude-Henri Schaller devant la justice

Claude-Henri Schaller a-t-il abusé de son autorité lorsqu’il était membre de l’exécutif de Val-de-Ruz ? C’est la question sur laquelle s’est penchée ce mardi le tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds. Selon l’acte d’accusation du Ministère public, Claude-Henri Schaller est accusé de contrainte, tentative de contrainte et abus d’autorité dans cette affaire. Entre janvier 2014 et juillet 2015, il aurait conditionné l’octroi d’un permis de construire à Jean-Luc Pieren, promoteur d’un projet immobilier et plaignant dans cette affaire, au remboursement de ses dettes fiscales. Ce qui est illégal.

La défense demande l’acquittement. L’avocat de Claude-Henri Schaller, Gérard Bosshart :