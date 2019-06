Un titre national pour Sun Star Dance en show dance

Un titre de champion de Suisse dans la catégorie reine du showdance et une multitude d’autres médailles. Le week-end a été faste pour l’école Sun Star Dance de La Chaux-de-Fonds. Ses élèves sont rentrés avec au tour du cou pas moins de 15 breloques, 6 d’or, 4 d’argent et 5 de bronze. C’est la petite commune bernoise de Sumiswald qui accueillait les 1er et 2 juin la compétition

Le showdance, c’est une chorégraphie avec des décors qui raconte une histoire. Il se pratique en solo, en duo ou en groupe. Et regroupe des techniques du jazz, du ballet, de la danse moderne ou contemporaine.

C’est la première fois que la troupe adulte de l’école remporte le titre national. Elle l’a acquis avec une chorégraphie sur le titre de Grand Corps Malade, Roméo kiffe Juliette.

Ces médailles font office de sésame pour les championnats d’Europe et du monde. /cwi