L’opération « En Quête d’Ailleurs » (EQDA) est lancée. Huit journalistes d’Ailleurs et huit journalistes suisses vont enquêter en binôme durant une semaine sur le thème de la lutte pour l’égalité des sexes. Les tandems de journalistes se pencheront sur les actions entreprises par la Suisse et dans les pays partenaires pour lutter contre les inégalités. Dans le cadre de cette opération en collaboration avec le Centre de Formation au Journalisme et aux Médias (CFJM), plusieurs thématiques seront abordées, elles toucheront notamment aux disparités salariales, à la violence conjugale, à l’accès à la terre, à la représentation des femmes en politique ou encore aux luttes féministes. Durant cette semaine, chaque journaliste d’Ailleurs est soutenu par un collègue actif dans un média romand. Plus tard, les journalistes d’Ici et d’« Ailleurs » échangeront leurs places et ainsi, les collaborateurs suisses se rendront dans le pays de leur partenaire pour mener l’enquête. Parmi les binômes de cette huitième édition, la journaliste de RTN Claire Wiget sera en tandem avec Vestine Butoyi de Radio Isanganiro à Bujumbura (Burundi). Les reportages des journalistes d’Ailleurs seront mis en ligne sur le site internet de l’opération « En Quête d’Ailleurs ». Pour rappel, depuis sa création, l’association EQDA a permis de réaliser plus de 200 reportages sur différentes thématiques. /comm-rst