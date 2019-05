Bilan globalement positif pour la Quinzaine neuchâteloise

Une clientèle différente, des rues animées, mais un chiffre d’affaires qui ne prend pas pour autant l’ascenseur. Chaque année à la même période depuis 2010, le centre-ville de Neuchâtel s’anime. Les commerçants sortent dans la rue et se mettent en avant pour attirer davantage de monde. La manifestation a commencé le 25 mai et se termine samedi. L’occasion d’aller prendre le pouls auprès de quelques magasins de la rue du Seyon et de ses alentours.