Réalisateurs indépendants réunis au sein de Doc’it Yourself

La toute nouvelle association Doc’it Yourself est une communauté de réalisateurs indépendants. Elle vient d’être créée dans le canton de Neuchâtel et compte pour l’instant une quinzaine de membres qui pourront réaliser leurs propres documentaires. L’association doit aussi faciliter le travail de manière collaborative : chaque réalisateur pourrait faire un épisode d’une série documentaire. Ce réseau d’entraide doit aussi permettre de distribuer les films de manière alternative. C’est également une boîte de production à but non lucratif qui peut demander des fonds. Toutes les personnes intéressées par le documentaire, voire la fiction, sont les bienvenues, les amateurs, les étudiants et les professionnels expérimentés. Doc’it Yourself a l’idée de couvrir la Suisse dans un premier temps et d’être active au niveau international part la suite.

Le premier documentaire qui bénéficie de l’appui de l’association, AlternaSuisse de Kevin Rumley, sera présenté lors du prochain Montreux Jazz Festival. Ce long-métrage est consacré à dix lieux culturels alternatifs et autogérés en Suisse romande, comme le LAC à La Chaux-de-Fonds et U-Zehn à Neuchâtel. /msa