Les secours du Littoral neuchâtelois se regroupent

La présidente du syndicat, la conseillère communale de Milvignes Marlène Lanthemann, et la conseillère communale de Neuchâtel Violaine Blétry-de Montmollin, posent avec à gauche les représentants du comité du nouveau syndicat, les conseillers communaux Heinz Hoffmann (La Tène), Pierre de Marcellis (Le Landeron) et Alexandre Béguin (La Grande Béroche), et à droite le commandement du nouveau syndicat : le chef du Service communal de la sécurité Frédéric Mühlheim et son adjoint Samuel Monbaron, le commandant de l’organisation de protection civile Jérôme Huguenin, le commandant de la région de défense incendie du Littoral Florian Chédel et le responsable des sapeurs-pompiers volontaires Jean-Claude Bonvin.